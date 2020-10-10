Фото дня: Лукашенко встретился с лидерами оппозиции в СИЗО КГБ
Foto: AP/Scanpix/LETA

Действующий лидер Беларуси Александр Лукашенко в субботу провел встречу с лидерами оппозиции, чтобы, по его словам, "услышать мнения всех". Место для переговоров, впрочем, оказалось довольно необычным, поскольку практически все оппозиционные политики в стране находятся в заключении.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Конституцию на улице не напишешь". Это слова президента — членам так называемого координационного совета и объединенного штаба", — говорится в телеграм-канале "Пул первого", близкого к пресс-службе Лукашенко.

О встрече также сообщило государственное информагентство Белта.

Судя по фотографии, распространенной телеграм-каналом "Пул первого", на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

23

Source

BBC News Русская служба

Tags

Александр Лукашенко КГБ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Что привезти на память из Вентспилса
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов