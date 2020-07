Фото дня: Трамп впервые надел маску на публике

Президент США Дональд Трамп появился перед камерами в маске - это первый за время пандемии случай, когда он был замечен в ней на публике. Хотя представители системы здравоохранения давно рекомендуют ношение масок в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса.

Трамп в субботу отправился в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, чтобы встретиться с ранеными военнослужащими и медицинскими работниками, ухаживающими за пациентами с Covid-19

"Я думаю, это здорово - носить маску. Я никогда не был против масок, но я действительно считаю, что всему свое время и место", - сказал он, покидая Белый дом. В госпиталь Трамп полетел на вертолете.

WATCH: President Donald Trump wears a mask during a scheduled visit to the Walter Reed National Military Medical Center, a rare instance of doing so publicly as #coronavirus cases continue to pile up in the U.S. pic.twitter.com/Ksz3vQOryn