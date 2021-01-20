ФОТО: Дональд Трамп покинул Вашингтон
Foto: AP/Scanpix/LETA

Дональд Трамп с супругой покинули Вашингтон. Они не будут участвовать в церемонии инаугурации нового президента США Джо Байдена.

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Дональд Трамп вместе с супругой Меланией в последний раз покинул Белый дом в качестве действующего президента США. В среду, 20 января, глава государства отправился на вертолете на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Там он провел прощальную церемонию, а затем на президентском самолете отбыл в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде.

20 января в Вашингтоне состоится церемония инаугурации нового президента США Джо Байдена. Присутствовать на ней Трамп отказался.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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президент США Белый дом Вашингтон Джо Байден Дональд Трамп
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