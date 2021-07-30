ФОТО. Эстония: в Лихула перевернулся автобус Lux Express, двое пассажиров госпитализированы

В пятницу вечером на Таллиннском шоссе в Лихула перевернулся пассажирский автобус, в котором в тот момент находились 43 человека, пострадали два человека.

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"Сегодня в 20.10 поступило сообщение, что на Таллиннском шоссе в Лихула автобус Lux Express выехал с дороги и перевернулся", — сообщил Postimees пресс-секретарь PPA.

45-летний водитель автобуса был трезв.

Автобусная компания сообщила, что выехавший в 17.55 в пятницу из Курессааре в направлении Таллинна автобус в 20.06 попал в аварию. ДТП произошло на въезде в Лихула сразу же после того, как автобус повернул на проходящее через Лихула узкое Таллиннское шоссе. Шел сильный дождь, который сильно ухудшил условия на дороге. По словам водителя, автобус выехал на обочину и, поскольку бордюр был узким, упал набок. До аварии скорость автобуса составляла 22 км/ч.

В момент аварии в автобусе находились 43 пассажира, ни один из них не получил серьезных травм. Двух пассажиров вызванная на место скорая помощь доставила в больницу на осмотр. Травмы остальных пассажиров ограничились ссадинами и после того, как их заклеили пластырями, пассажиров доставили на заправочную станцию Olerex в Лихула дожидаться высланного замещающего автобуса.

Lux Express прислала вспомогательный автобус, который прибыл в 21.30 и забрал пассажиров, чтобы доставить их в Таллинн. Вместе с пассажирами на автобус также поместился их багаж.

Компания приносит извинения всем пассажирам и свяжется с ними лично.