ФОТО: Европейцы отмечают окончание Второй мировой войны в Старом свете

В большинстве европейских стран, включая Латвию, 8 мая знаменует собой окончание Второй мировой войны в Старом свете. В этот день в 1945 году с безоговорочной капитуляцией нацистской Германии активный этап боевых действий, продолжавшихся более пяти лет, в этой части земного шара наконец-то подошел к концу.

8 мая 1945 года стало днем освобождения Германии от нацизма, но потребовалось значительное время, чтобы большинство немцев переосмыслили свое отношение к этой дате, заявил в пятницу в Берлине президент Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии у мемориала "Нойе вахе".

"8 мая 1945 года ознаменовало конец национал-социалистической тирании, ночных бомбардировок и маршей смерти, конец не имеющих аналогов преступлений, совершенных немцами, и разрыва с цивилизацией, выразившемся в Холокосте", — сказал он 8 мая во время церемонии возложения венков к Монументу жертвам войн и тоталитаризма в Берлинево.

"Это был день освобождения, — подчеркнул президент. — Тогда нас освободили, сегодня мы должны освободить себя сами. От соблазна нового национализма, от обаяния авторитарного, от недоверия, протекционизма и вражды между народами. От ненависти и травли, от ксенофобии и презрения к демократии — поскольку все это не что иное, как злые старые призраки в новом обличье".

По традиции, годовщину окончания Второй мировой войны отпраздновали и в других уголках Европы. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон почтил память павших двухминутным молчанием у себя в резиденции, а королева Елизавета II вечером 8 мая обратится к народу, в то же самое время, что и ее отец 75 лет назад.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в сопровождении минимального числа военных и представителей правительства возложил венок к памятнику Шарля де Голля на Елисейских полях, а затем направился к площади Звезды, где возложил еще один венок на могилу павших в двух мировых войнах.

В свою очередь, высшее руководство Чехии выдвинулось в масках к мемориальному комплексу на Виткове в Праге.