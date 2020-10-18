ФОТО: Итальянцы изготавливают реактивный летающий суперкар за 5 млн евро
Foto: Publicitātes attēli

Итальянская компания Firenze представила новый проект летающего автомобиля Lanciare. В отличие от других подобных разработок в этой области, итальянский самолет будет основан на базе суперкара. Аэромобиль длиной в семь метров сможет летать со скоростью 800 км/ч и будет стоить около 5 млн евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Работа над проектом Lanciare началась около 10 лет назад. В настоящее время итальянские специалисты уже доработали окончательный вариант самолета. По замыслу авторов, четырехместный автомобиль будет выполнен на основе хромомолибденового каркаса. Рама в настоящее время разрабатывается калифорнийской компанией Armada Engineering, которая специализируется на строительстве внедорожных багги.

У этого суперкара будет регулируемая подвеска, что сделает посадку более комфортной, а езду по суше — спортивной. Автомобиль также будет иметь регулируемый клиренс в зависимости от выбранного дорожного покрытия. Он подойдет не только для быстрой езды по асфальту, но и для езды по бездорожью.

У Lanciare будут складывающиеся крылья шириной более восьми метров. При движении по суше алюминиевые крылья будут складываться под пол суперкара и снова раскрываться перед взлетом. Каким силовым агрегатом будет оснащена машина, пока не известно, скорее всего, это будет гибридный агрегат.

При движении по суше Lanciare сможет использовать только электродвигатель, который, вероятно, будет позаимствован у электромобилей Tesla. Для полета инженеры будут использовать два компактных реактивных двигателя в задней части машины. Lanciare сможет без дозаправки пролететь до 1300 км.

По оценкам итальянцев, строительство первого прототипа обойдется примерно в 17-34 млн евро. Если Lanciare будет запущена в серийное производство, цена за единицу составит от 5 до 6 млн евро.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Италия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Что привезти на память из Вентспилса
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее