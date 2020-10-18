ФОТО: Итальянцы изготавливают реактивный летающий суперкар за 5 млн евро

Итальянская компания Firenze представила новый проект летающего автомобиля Lanciare. В отличие от других подобных разработок в этой области, итальянский самолет будет основан на базе суперкара. Аэромобиль длиной в семь метров сможет летать со скоростью 800 км/ч и будет стоить около 5 млн евро.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Работа над проектом Lanciare началась около 10 лет назад. В настоящее время итальянские специалисты уже доработали окончательный вариант самолета. По замыслу авторов, четырехместный автомобиль будет выполнен на основе хромомолибденового каркаса. Рама в настоящее время разрабатывается калифорнийской компанией Armada Engineering, которая специализируется на строительстве внедорожных багги.

У этого суперкара будет регулируемая подвеска, что сделает посадку более комфортной, а езду по суше — спортивной. Автомобиль также будет иметь регулируемый клиренс в зависимости от выбранного дорожного покрытия. Он подойдет не только для быстрой езды по асфальту, но и для езды по бездорожью.

У Lanciare будут складывающиеся крылья шириной более восьми метров. При движении по суше алюминиевые крылья будут складываться под пол суперкара и снова раскрываться перед взлетом. Каким силовым агрегатом будет оснащена машина, пока не известно, скорее всего, это будет гибридный агрегат.

При движении по суше Lanciare сможет использовать только электродвигатель, который, вероятно, будет позаимствован у электромобилей Tesla. Для полета инженеры будут использовать два компактных реактивных двигателя в задней части машины. Lanciare сможет без дозаправки пролететь до 1300 км.

По оценкам итальянцев, строительство первого прототипа обойдется примерно в 17-34 млн евро. Если Lanciare будет запущена в серийное производство, цена за единицу составит от 5 до 6 млн евро.