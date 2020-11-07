ФОТО: Как американцы встретили победу Байдена на выборах

Победителем президентских выборов в США американские СМИ назвали Джо Байдена. Подсчет бюллетеней спустя несколько дней после голосования еще продолжается, но демократ уже заручился поддержкой 273 выборщиков, сообщает CNN.
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