ФОТО. Как в разных странах мира встречали 2023-й год

В ночь с субботы на воскресенье начался 2023 год. Встреча Нового года в разных странах мира сопровождалась яркими салютами и фейерверками, причем во многих странах красочные торжества проходили впервые после пандемии коронавируса.

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Крупнейший город Австралии Сидней после двухлетнего перерыва из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, стал одним из первых городов мира, который встретил 2023 год.

В Сиднее устроили грандиозный фейерверк "Калейдоскоп красок" на мосту Лича. Было выпущено около 9000 ракет, а стоимость фейерверка, по словам организаторов, составила 39 миллионов австралийских долларов.

По данным телекомпании ABC, на фейерверк в районе моста через залив и Сиднейского оперного театра собрались около миллиона человек, причем лучшие места занимались еще с самого утра. В целом за фейерверком в Сиднее удаленно наблюдали около полумиллиарда человек по всему миру.

А первыми государствами, встретившими новый год, традиционно были Самоа и Кирибати (расположены в Тихом океане). После двухлетнего перерыва они вновь принимают туристов. Оба тихоокеанских государства из-за пандемии закрыли свои границы в марте 2020 года. Кирибати вновь открыла их в августе 2022-го, а Самоа — в сентябре.

Самым крупным городом в мире, где одним из первых устроили фейерверк в честь Нового года, стал новозеландский Окленд (в прошлом году праздник не отмечали из-за коронавируса).

В Риге по случаю Нового года официального салюта не было.