ФОТО: Кот доехал зайцем из Туниса в Германию в опломбированном грузовике

Когда этого горе-путешественника обнаружили в Баварии, он был голоден и очень хотел пить, но в целом перенес путешествие вполне сносно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Жизнеутверждающее сообщение из полицейской хроники баварского региона Нижняя Франкония уже попало во многие немецкие СМИ и не может остаться без нашего внимания. Этот кот (или кошка, или совсем еще котенок) проделал, так сказать, зайцем путешествие из Туниса в Германию в опломбированном грузовике.

Кто сказал мяу?



На прошлой неделе автомобиль прибыл к месту назначения, где один из сотрудников фирмы услышал внутри какие-то подозрительные звуки. После приезда полиции фуру открыли, обнаружив внутри такого безбилетного пассажира.

Он проголодался и очень хотел пить, но в общем и целом был в порядке. Точное время, проведенное в пути не сообщается, но обычно на таких маршрутах оно составляет от четырех до шести дней, включая переправу через Средиземное море на пароме.

В этот понедельник полиция опубликовала сообщение в сети Twitter, которое, конечно же, не осталось незамеченным:

🐱 Blinder Passagier 🐱

⠀

Die gesamte lange Reise von #Tunesien bis nach Kahl musste dieser kleine blinde Passagier in einem verplombten Lkw-Anhänger ausharren.

⠀

Dort konnte ihn unsere Streife in eine Transportbox locken und im Anschluss zum Tierarzt bringen. 💙😍 pic.twitter.com/oWyFhT7Wlw — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) August 17, 2020

Полицейским удалось заманить горе-путешественника в бокс для транспортировки. Как передает агентство dpa, сейчас о животном временно заботится ветеринарный врач, взявшая кота домой.

Думаем, что (счастливое) продолжение истории последует.