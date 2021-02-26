ФОТО. Кризис в Армении: в Ереване не прекращаются акции протеста
Foto: AP/Scanpix/LETA

Антиправительственные акции протеста в столице Армении идут в круглосуточном режиме. Перед зданием парламента вырос палаточный городок. Движение на прилегающем проспекте Баграмяна заблокировано, сообщает Deutsche Welle.

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В столице Армении в пятницу, 26 февраля проходят митинги и шествия протеста. В акциях, по оценкам корреспондента DW, принимают участие тысячи человек. Время от времени на пути маршей вспыхивают потасовки между оппозиционерами и сторонниками премьер-министра Никола Пашиняна, однако полиции удается не допускать серьезных конфликтов.

К зданию парламента подтянуты значительные силы полиции, оснащенные спецсредствами. К середине дня они взяли парламент в кольцо. Однако стражи порядка не предпринимают никаких действий по разблокированию прилегающего проспекта Баграмяна, одной из главных транспортных артерий столицы, и не мешают установке новых палаток.

Ожидалось, что парламент Армении в этот же день рассмотрит вопрос об упразднении военного положения, введенного в стране во время боевых действий в Нагорном Карабахе. С таким предложением оппозиционные депутаты выступили днем ранее. Однако депутаты парламентского большинства, безоговорочно поддерживающие премьер-министра, просто не пришли на заседание, тем самым сорвав голосование.

Единый кандидат от оппозиции на пост временного главы правительства Вазген Манукян на митинге перед парламентом заявил, что вопрос об отставке Никола Пашиняна должен решиться именно в высшем законодательном органе страны, поэтому протесты здесь будут продолжены.

Президент не подписал указ об увольнении начальника Генштаба

Внутриполитическая ситуация в Армении обострилась после заявления Генерального штаба Вооруженных сил Армении с требованием отставки премьер-министра, последовавшего после увольнения главой правительства заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. В заявлении говорилось, что Пашинян отныне не в состоянии обеспечить безопасность страны. Документ подписали почти 40 генералов и высших офицеров армии, при этом они не заявляли о своей поддержке ни оппозиции, ни какой-то другой политической силы.

Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал решение премьера об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, объяснив это тем, что в сложившейся ситуации никакой срочности в этом кадровом вопросе нет и напомнив, что у него для принятия решения имеется 3 дня. Такое в стране происходит впервые, до сих пор президент безоговорочно подписывал все документы из правительства, которые ложились ему на стол. Саркисян заявил, что примет решение после личной встречи с Гаспаряном.

Оппозиция не видит попытки военного переворота

Оппозиция не считает заявление генералов попыткой военного переворота. По словам одного из лидеров "Движения за спасение родины" Артура Ванецяна, переворотом это можно было бы считать, если бы Генштаб попытался арестовать Пашиняна. При этом такое решение политик не считает исходящим из интересов страны.

Диалог невозможен?

По мнению эксперта по международным вопросам Манвела Гумашяна, сейчас в стране полная неопределенность, однако в беседе с DW он выразил уверенность в том, что ситуация прояснится в течение ближайших нескольких дней. На его взгляд, оппозиции пока не удалось доказать, что ее поддерживает большая часть людей, хотя число недовольных политикой Пашиняна растет чуть ли не с каждым днем.

"Диалог между властью и оппозицией маловероятен, обе стороны загнаны в угол", — считает Гумашян. Эксперт видит выход именно в диалоге, но с участием третьей силы.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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