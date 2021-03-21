ФОТО: Легендарную советскую "копейку" превратили в роскошный современный автомобиль

Болгарское тюнинг-ателье GB Design разработало необычный проект — современную модификацию первой модели "Жигулей", посвященную 50-летию легендарной советской "копейки". Машина получила название VAZ-2101 50th Anniversary Edition.

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Болгары разобрали внутреннюю отделку машины до голого кузова и представили свежий взгляд на легендарный советский автомобиль. В результате интерьерного тюнинга модель ВАЗ-2101 получила новый роскошный салон с привнесением современных технологий.

Все детали интерьера, включая переднюю панель, сделаны из натуральной высококачественной кожи, добавлены акценты из натурального дерева, кузов шумоизолирован, установлена дорогая аудиосистема с корпусами динамиков в ретростиле.

На место оригинальных кресел дизайнеры поставили сиденья от Toyota с механическими регулировками. Передняя панель — вазовская, но не от ВАЗ-2101, а от "шестерки", с узнаваемыми круглыми циферблатами, но полностью перешитой отделкой. В сиденьях и дверных картах появились новые изящные карманы, а передняя панель обзавелась центральной консолью, переходящей в бокс-подлокотник.

Машина была изготовлена к 50-летнему юбилею модели по индивидуальному заказу. Полувековой юбилей модели должен был отмечаться в 2020 году, но президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис перенес празднования в связи с пандемией коронавируса.

19 апреля 1970 года на Волжском автозаводе в Тольятти были собраны первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 "Жигули". В народе первая модель получила прозвище "копейка" за характерную форму передних фар. Производство новой легковой машины на берегах Волги стало возможным благодаря сотрудничеству СССР с итальянским концерном Fiat. Название для новой марки выбирали на конкурсной основе. Победил вариант "Жигули" — по наименованию гор в составе Приволжской возвышенности. Однако из-за созвучности этого слова с понятием "жиголо" на экспорт автомобиль поставлялся под брэндом Lada.