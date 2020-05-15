ФОТО: Масштабная операция по поимке медведей в Таллине не принесла плодов. Людей просят быть осторожными

В четверг, 14 мая, управа таллиннского района Хааберсти сообщила, что недалеко от болота Ыйсмяэ были замечены медведица с медвежатами. Полиция и спасатели развернули масштабную операцию по поимке животных, но к настоящему моменту поиски результатов не дали, сообщает rus.delfi.ee.

Поиски будут возобновлены, как только поступит новая информация. Спасатели предполагают, что животные могли уйти дальше, но все равно просят людей быть осторожными.

”Просим людей, которые находятся дома, не выходить оттуда. А людей, которым нужно идти на работу, по возможности воспользоваться машиной”, — написали в пятницу утром представители Спасательного департамента в Twitter.

"Если кто-то увидит животных, просим незамедлительно сообщить об этом по номеру 112”.

Вчера спасательный департамент совместно с полицией начали в столичном районе Хааберсти спецоперацию по поимке медведей, чтобы вернуть их в природную среду обитания. На место прибыл и ветеринар, чтобы временно усыпить животных.

В 20.15 в перелеске была обнаружена медведица с одним из медвежат. Второго медвежонка продолжили искать с привлечением дрона. В конечном итоге, подобраться к животным не удалось. Проблема в том, что для усыпления необходимо подойти к ним на расстояние не далее 40 метров.

Для того, чтобы спасательная операция была успешной, спасательный департамент и полиция просили всех, кто живет в этом районе, оставаться дома и забрать в помещение домашних животных, так как они могли сами пострадать, а также помешать собаке-ищейке. Отмечалось, что медведи могут повести себя непредсказуемо.