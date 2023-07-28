ФОТО. На Филиппинах перевернулось переполненное пассажирское судно: 26 человек погибли

В четверг, 28 июля, на Филиппинах перевернулось переполненное пассажирское судно, в результате чего погибли по меньшей мере 26 человек, сообщила местная береговая охрана, пишет агентство LETA.

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Катастрофа произошла, когда деревянное судно перевозило около 70 человек в рамках регулярного рейса на остров Талим в озере Лагуна-де-Бай недалеко от Манилы.

Сильный ветер вызвал панику среди пассажиров, которые переместились на один борт судна, в результате чего оно перевернулось. Корабль был рассчитан на перевозку максимум 42 человек.

В катастрофе выжили 40 человек. Несколько людей пропали без вести, ведутся их поиски.

Береговая охрана и полиция расследуют катастрофу, которая произошла через несколько часов после того, как тайфун Доксури покинул северные Филиппины.