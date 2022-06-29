ФОТО. На Вильнюс обрушился ливень: улицы затоплены, на дорогах — заторы

После сильного ливня в столице Литвы в среду утром затоплены некоторые улицы, водителям рекомендуют избегать ряда перекрестков.

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Представитель компании Grinda Эгидиюс Степонавичюс рассказал LRT, что интенсивный дождь шел с шести часов, после чего на некоторых участках ул. Гележине Вилко сложились очень сложные условия движения.

"Водители хорошо знают участки, где находятся перекрестки ул. Гележине Вилко и ул. Жальгире и Гележине Вилко и ул. Укмергес. Эти участки сейчас затоплены больше всего, мы призываем водителей выбирать другие маршруты, пока наши дежурные экипажи не расчистили проезд", — сказал он.

По словам представителя Grindа, проехать там можно, но лучше избегать этих участков. Он подтвердил, что в Вильнюсе формируются большие заторы. Движению общественного транспорта дождь не помешал.