ФОТО: Наехавшего на людей в Берлине заподозрили в покушении на убийство

Полиция Берлина инициировала расследование по подозрению в покушении на убийство в отношении 24-летнего водителя легковушки, наехавшей на группу людей утром 26 июля.

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Легковушка съехала с дороги и выехала на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург. В результате происшествия пострадали 7 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.

В заявлении полиции в Twitter говорится, что 24-летний водитель мог специально наехать на людей. Кроме того, его подозревают в "опасном вмешательстве в дорожное движение".

"В настоящее время он [водитель] задержан", — добавили в полиции.