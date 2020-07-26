ФОТО: Наехавшего на людей в Берлине заподозрили в покушении на убийство
Foto: AP/Scanpix

Полиция Берлина инициировала расследование по подозрению в покушении на убийство в отношении 24-летнего водителя легковушки, наехавшей на группу людей утром 26 июля.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Легковушка съехала с дороги и выехала на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург. В результате происшествия пострадали 7 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.

В заявлении полиции в Twitter говорится, что 24-летний водитель мог специально наехать на людей. Кроме того, его подозревают в "опасном вмешательстве в дорожное движение".

"В настоящее время он [водитель] задержан", — добавили в полиции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form