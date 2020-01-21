ФОТО. Нашествие близнецов: на Шри-Ланке попытались установить рекорд Гиннесса

Попытка установить мировой рекорд в столице Шри-Ланки Коломбо и собрать наибольшее число близнецов в одном месте провалилась из-за того, что на мероприятие пришло аномальное число участников. Об этом сообщает сайт телерадиокомпании "Би-Би-Си".

Организаторы встречи призвали близнецов острова собраться на спортивном стадионе в понедельник, 20 января, и попытаться побить установленный в 1999 году на Тайване рекорд. Тогда в одном месте собралась 3961 пара близнецов, 37 тройняшек и четыре четверки четверняшек.

Ожидалось, что на стадионе соберутся около пяти тысяч пар близнецов. Но в результате пришла огромная толпа примерно из 14 тысяч пар, и это сорвало попытку установить рекорд.

Так как на проверку свидетельств о рождении и фотографирование участников требовалось по меньшей мере по пять минут, выстроились большие очереди, и жесткие правила регистрации были нарушены. Организаторы мероприятия заявили, что из-за слишком большого количества участников они не смогли выполнить условия, установленные организацией "Гиннесс. Мировые рекорды", хотя официальная информация о том, удалось ли установить рекорд, будет оглашена через две недели.

Организаторы пообещали устроить другое мероприятие, и многие пришедшие сказали, что будут рады попробовать еще раз.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, родила близнецов дважды за год. Женщина родила в марте, а в мае узнала, что снова забеременела и вынашивает еще одну пару близнецов.