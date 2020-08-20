ФОТО: "Не забудем! Не простим!" Как в Беларуси проходили митинги за и против Лукашенко

В Минске и некоторых других городах Беларуси в среду, 19 августа, параллельно прошли массовые акции против президента Беларуси Александра Лукашенко и в его поддержку.

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Как сообщает корреспондент DW, в Минске митинги в поддержку Лукашенко прошли в сквере имени Георгия Жукова и у памятника "Беларусь партизанская", возле станции метро "Могилевская". Собравшиеся на эти акции принесли с собой выполненные в красно-зеленых тонах нынешнего белорусского флага плакаты с надписями "Мы ценим мир и порядок в стране", "Нас миллионы, мы за батьку!" и "Я, мы батька".

Митинг в поддержку Лукашенко в Минске выглядит так. Фото: Дмитрий Брушко, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/rxba9IJyVl — TUT.BY (@tutby) August 19, 2020

По словам одной из пожилых участниц акции у памятника "Беларусь партизанская", жители страны "отстояли коронавирус", а Европа сейчас идет к ним "с рекомендацией, как жить", пишет белорусское онлайн-издание Tut.by. В свою очередь авторы популярного в Беларуси Telegram-канала NEXTA Live охарактеризовали это мероприятие как "митинг свезенных бюджетников и неугомонных пенсионерок в поддержку диктатуры и насилия в Беларуси".

Акция оппозиции на площади Независимости

Тем временем на площади Независимости в Минске состоялась массовая акция с требованием отставки Лукашенко. Судя по фотографиям, размещенным в Сети авторами Telegram-канала NEXTA Live, этот митинг собрал гораздо больше участников, нежели акция сторонников президента.

Минск. Участники митинга на площади Независимости зажгли фонарики мобильных телефонов. Фото: Вадим Замировский, Дарья Бурякина, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/AcAk8z162f — TUT.BY (@tutby) August 19, 2020

Основными требованиями участников митинга были отставка Александра Лукашенко с поста президента РБ, освобождение политических заключенных и "правосудие над виновными в убийствах и пытках".

Митинги за и против Лукашенко в регионах Беларуси

Митинги за и против Александра Лукашенко прошли 19 августа и в других городах Беларуси. Так, в Бобруйcке участники оппозиционного митинга заявили, что за последние дни в городе было собрано 1500 подписей под обращением к мэру с требованиями отставки Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной, привлечения к ответственности силовиков, избивавших граждан и освобождения политзаключенных. Это обращение было передано в горисполком, пишет Tut.by.

В тоже время, как сообщает Tut.by, в Гомеле, Могилеве и Бобруйске прошли акции в поддержку президента Лукашенко.

Так, в Могилеве митинг проходит на центральной площади — Ленина, возле здания облисполкома. На фасаде здания был повешен огромный государственный флаг Беларуси, но позже ветром его перекинуло на крышу здания. По оценкам Tut.by, на митинг пришли 6-7 тыс. человек. Люди держали плакаты с надписями "Наша сила — в единстве народа" и "Мы здесь, чтобы защитить страну".

В Гомеле участники митинга держали государственные флаги, а также флаги общественного провластного объединения "Белая Русь", отмечают белорусские СМИ. Ведущий во время выступления на митинге сообщил, что на митинг пришли более 10 тысяч человек.

В то же время пришедшие на митинг в поддержку президента в Бобруйске, судя по фото, размещенным в Telegram-канале NEXTA Live, практически полностью разошлись всего за 15 минут. "Немного о том, как расходятся согнанные бюджетники с акций", — прокомментировали эти фото авторы Telegram-канала.

В Гродно, по информации издания Tut.by, на митинг против Лукашенко собралось несколько тысяч человек. В городе Молодечно активисты устроили траурное шествие в память о белорусах, погибших в ходе протестов. Некоторые из них несли черный транспарант со словами "Не забудем! Не простим!"