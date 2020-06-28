ФОТО: Новенький BMW 23 года простоял на складе в Германии

Классический BMW 7-й серии был продан на польском интернет-аукционе почти за 16 тысяч евро. Роскошный седан 1992 года выпуска с минимальным пробегом сохранился в отличном состоянии, поскольку больше 20 лет простоял на складе дилера BMW в Германии, так как первый клиент, заказавший автомобиль, не успел его получить.

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В 1992 году этот BMW 740i (E32 — заводской индекс) заказал клиент из Великобритании. Но покупку он так и не дождался — незадолго до получения автомобиля на заводе хозяин машины скончался. Дилерский центр BMW в Германии 23 года хранил авто у себя на складе в ожидании, что родственники умершего заявят права на транспортное средство, но этого не случилось.

В 2015 году этот лимузин обрел нового владельца. Но и он за пять лет проехал на этой машине всего 776 км и сохранил автомобиль практически нетронутым.

Машина сохранилась в отличном состоянии — у нее нет ржавчины, а декоративная деревянная отделка не имеет трещин. Автомобиль до сих пор оснащен оригинальными шинами Pirelli, которые сошли с заводского конвейера. Машина отличается от собратьев отсутствием кожаного салона — первый заказчик захотел, чтобы сиденья были сделаны из синей ткани.

BMW 740i оснащен четырехцилиндровым бензиновым движком V8 мощностью 286 лошадиных сил и пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили выпускались на заводе BMW с 1986 по 1994 год.

Владелец машины хотел выручить за нее 45 тысяч евро, однако эксперт оценил ее в 6-9 тысяч евро. В конечном счете автомобиль был продан за 15 997 евро.