ФОТО. Под пеплом вулкана: во что превратился канарский остров Пальма
Foto: AP/Scanpix/LETA

Извержение вулкана на испанском острове Пальма, начавшееся 19 сентября, продолжается уже больше шести недель. За это время лава уничтожила свыше 2000 домов, больше 6000 человек эвакуированы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На фотографиях мировых агентств остров выглядит как в постапокалиптическом фильме: лава оставляет после себя выжженную землю, все вокруг покрыто толстым слоем пепла.

Последний раз этот вулкан извергался 50 лет назад. Из 85 000 жителей острова 6000 покинули свои дома и эвакуировались. Жертв пока что удалось избежать.

Из-за извержения испанские авиакомпании отменяют рейсы на Канары, а власти запретили судоходство в опасном районе.

Пальма — один из пяти островов Канарского архипелага площадью 708,3 кв. км и с населением чуть менее 90 тыс. человек. Он является крайней западной точкой Европы.

Остров возник всего два миллиона лет назад в результате извержения подводного вулкана на четырехкилометровой глубине. Фактически, он представляет собой гору высотой 6,5 км, если считать от дна океана.

Пальма делится примерно пополам грядой вулканов. Предыдущее масштабное извержение произошло там в 1971 году, когда проснулся вулкан Тенегия.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

вулкан Испания Канарские острова
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?