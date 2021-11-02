ФОТО. Под пеплом вулкана: во что превратился канарский остров Пальма

Извержение вулкана на испанском острове Пальма, начавшееся 19 сентября, продолжается уже больше шести недель. За это время лава уничтожила свыше 2000 домов, больше 6000 человек эвакуированы.

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На фотографиях мировых агентств остров выглядит как в постапокалиптическом фильме: лава оставляет после себя выжженную землю, все вокруг покрыто толстым слоем пепла.

Последний раз этот вулкан извергался 50 лет назад. Из 85 000 жителей острова 6000 покинули свои дома и эвакуировались. Жертв пока что удалось избежать.

Из-за извержения испанские авиакомпании отменяют рейсы на Канары, а власти запретили судоходство в опасном районе.

Пальма — один из пяти островов Канарского архипелага площадью 708,3 кв. км и с населением чуть менее 90 тыс. человек. Он является крайней западной точкой Европы.

Остров возник всего два миллиона лет назад в результате извержения подводного вулкана на четырехкилометровой глубине. Фактически, он представляет собой гору высотой 6,5 км, если считать от дна океана.

Пальма делится примерно пополам грядой вулканов. Предыдущее масштабное извержение произошло там в 1971 году, когда проснулся вулкан Тенегия.