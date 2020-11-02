ФОТО: поезд метро пробил ограждение и завис в воздухе на скульптуре
Foto: AP/Scanpix/LETA

Поезд метро голландского Роттердама пробил ограждение, зацепился за скульптуру "Хвосты китов" и завис в воздухе. Об этом сообщает Dutch News.

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Известно, что происшествие случилось на конечной остановке в городе Спейкениссе. В момент аварии в поезде был только машинист, который не пострадал. Вагон завис на скульптуре на высоте около десяти метров.

Сообщается, что авария произошла около полуночи — звук разбудил людей, живущих в соседних домах. Затем компания-оператор начала проводить операцию по безопасному возвращению состава на станцию. Упомянутая скульптура "Хвосты Китов" сделана из полиэстера, ее установили в водоеме еще в 2002 году.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Голландия Нидерланды
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