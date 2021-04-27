ФОТО. Погребальные костры горят день и ночь: как выглядит страшная волна Covid-19 в Индии

Индия уже несколько дней бьет рекорд по числу заболевших коронавирусом — свыше 360 тысяч новых случаев каждые сутки. Новая волна эпидемии в стране привела к неуклонному росту смертности, отделения реанимации в больницах переполнены, а в крематориях не успевают сжигать тела умерших.

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В минувшее воскресенье в Индии был установлен новый мировой антирекорд по числу новых случаев заболевания коронавирусом — 352 тысячи человек за сутки. Согласно данным министерства здравоохранения страны, общее число заболевших Covid-19 в Индии за весь период пандемии превысило 17 млн случаев. По этому показателю страна уступает только США, где на данный момент зафиксирован 31 млн случаев заболевания.

Вместе с экстремальным всплеском заболеваемости до рекордно высокого уровня подскочила и смертность. По официальным данным, общее число умерших с начала пандемии приближается к отметке в 200 тысяч человек. Власти на фоне рекордного роста заболеваемости решили организовать бесплатную вакцинацию для лиц старше 18 лет. В ближайшее время для этих целей будет закуплено 13,4 млн доз вакцин от коронавируса, передает "Российская газета".

Резкий рост заболеваемости, который наблюдается в Индии в последнее время, может быть вызван целым рядом причин. После снижения официальных показателей заболеваемости в начале года многие жители перестали соблюдать меры предосторожности, молодые жители стали реже тестироваться, решив, что им не угрожает заболевание в тяжелой форме, а власти смягчили ограничения, разрешив проведение массовых мероприятий, в том числе предвыборных митингов, пишет "Медуза" со ссылкой на Guardian.

Особо тяжелая ситуация наблюдается в столице. В Дели умерших столько, что их тела приходится сжигать и днем, и ночью прямо на улицах. Работники уличных крематориев говорят, что все выглядит так, будто идет война.

О катастрофических последствиях пандемии свидетельствуют многочисленные фотографии из больниц и крематориев по всей стране. Больницы в крупнейших городах Индии переполнены, свободных коек в реанимациях почти не осталось, запасы лекарств и кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких быстро заканчиваются. Скорбящие родственники часами ждут очереди, чтобы проводить усопших в последний путь, крематории не справляются, люди вынуждены устраивать погребальные костры прямо на улицах.