Полиция графства Суррей нанесла фотографии разыскиваемых людей на блины в надежде, что таким образом больше людей обратят внимание на ее сообщения в социальных сетях, пишет портал телеканала "Дождь".

We’ve asked Crepe Artiste Philippe de Pan* to help us locate some of our most wanted through the medium of pancake art. #ShroveTuesday #HelpUsWhiskThemAway pic.twitter.com/jqtuTIg8c8

"Мы попросили мастера „Креп Сюзетт" [французский десерт из блинов] Филиппа де Пана помочь нам найти некоторых из самых разыскиваемых людей с помощью блинного искусства".

Например, на блине изобразили Майкла Купера, с которым полиция хочет поговорить о серии ограблений.

Here's another of Philippe's* creations:

Daniel Harber (age 20), from Horley, is wanted on recall to prison.

If you see him, or know where he is, call us on 101 (ref PR/45200003696) so we can catch up with him before he beats it!#ShroveTuesday#HelpUsWhiskThemAway pic.twitter.com/s8lyEqP2uF