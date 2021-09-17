ФОТО: Пожарные в Калифорнии пытаются спасти самое большое дерево в мире
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Пожарные в Калифорнии пытаются спасти самые большие деревья в мире, которым угрожают лесные пожары, бушующие несколько недель в национальном парке "Секвойя".

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Парк наиболее известен своими гигантскими секвойями, включая восьмидесятиметрового гиганта Генерала Шермана — самое большое по объему древесины дерево на Земле.

Его возраст оценивается от 2300 до 2700 лет.

Пожарные используют огнестойкую алюминиевую пленку для защиты ствола Генерала Шермана и других деревьев.

Лесные пожары угрожают двум тысячам гигантских секвой. Пожары вызваны длительной засухой и жаркой погодой в Калифорнии.

Толстая кора гигантских секвой огнеустойчива, и этим деревьям низовые пожары не страшны, говорят специалисты. Но нынешние пожары к их числу не относятся, и могут уничтожить деревья.

Возраст гигантских секвой может превышать 3 тысячи лет, а их высота достигать 100 метров.

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BBC News Русская служба:

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BBC News Русская служба

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