ФОТО: Протесты в Чили из-за мер сдерживания Covid-19 вылились в столкновения с полицией
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Акции протеста против ограничительных мер в связи с эпидемией Covid-19 прошли в предместьях чилийской столицы Сантьяго, сообщила в ночь на вторник чилийская радиостанция Radio Cooperativa.

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По ее данным, люди выражают недовольство из-за значительного снижения уровня жизни и нехватки продовольствия, что стало следствием мер сдерживания эпидемии.

Наиболее сложная ситуация сложилась в одном из предместий на юге Сантьяго, где около сотни протестующих вступили в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, которым пришлось применить водометы.

Министр экономики Чили Лукас Паласиос, комментируя ситуацию в эфире телеканала CNN Chile, заявил: "Самое простое, что я бы мог сказать отсюда, из моего кабинета: "Смотрите, насилие — это всегда плохо, непонятно, чего вышли требовать эти люди". Но правда состоит в том, что нужно залезть в их шкуру. Я хорошо понимаю, когда люди действительно нуждаются, находятся в бедности и отчаянии, когда они не могут принести еду своей семье".

"Следует понять, что люди вышли протестовать, когда им необходима помощь, так происходит, потому что дела действительно плохи, и мы осведомлены об этом. То, что нам необходимо сейчас — так это действовать максимально быстро", — добавил министр.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что власти страны раздадут 2,5 млн продуктовых наборов и предметов первой необходимости самым нуждающимся семьям.

По данным на вторник, в Чили за последние сутки диагностировано 2278 новых случаев заражения Covid-19, общее количество заражений достигло уровня 46 тысяч, 478 пациентов скончались.

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Интерфакс

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Интерфакс

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