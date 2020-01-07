ФОТО: Путин посетил Дамаск и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск, где провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

После приземления в сирийском аэропорту президент отправился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России, где его встретил Асад. "Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", — рассказал Песков.

По его словам, Путин отметил, что можно с уверенностью заявить о том, что на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны пройдено огромное расстояние, а на улицах Дамаска можно заметить "признаки восстанавливающейся мирной жизни".

В программе визита президента России в Сирию предусмотрено посещение еще нескольких объектов, добавил Песков.

В среду, 8 января, Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поучаствует в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток". В ходе переговоров планируется обсудить ситуацию в Ливии и Сирии.