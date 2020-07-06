ФОТО: Снег в Италии окрасился в розовый цвет, ученые предупреждают о глобальной опасности

Итальянские ученые исследуют загадочное появление розового снега на леднике Презена в Альпах. Они полагают, что это явление вызвано водорослями, ускоряющими последствия изменения климата. Последствия могут быть катастрофическими для человечества, предупреждают специалисты.

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На некоторых участках ледника Презена в итальянских Альпах появились розовые полосы. Бьяджо Ди Мауро, специалист из Национального исследовательского совета Италии, считает, что этот феномен, скорее всего, связан с появлением водоросли Ancylonema nordenskioeldii, которая раньше не встречалась в Италии.

"Мы пытаемся оценить, насколько другие явления, помимо человеческого фактора, влияют на перегрев Земли в этой местности. Это могут быть и природные явления — как, например, водоросли", — цитирует ученого Euronews.

Ученые считают, что появлению водоросли в Альпах могла поспособствоваь теплая температура. Благодаря глобальному потеплению отражательная способность покрытого микроорганизмами снега и льда уменьшилась, что привело к появлению тонкого слоя воды. Это, в свою очередь, поддерживает жизнь водоросли, которая в других условиях погибла бы.

Как отмечают биологи, обычно лед отражает более 80% солнечного излучения обратно в атмосферу, но, когда появляются водоросли, они затемняют лед, так что он поглощает тепло и тает быстрее. По мере того, как ускоряется таяние льда, появляется все больше водорослей, что добавляет красные оттенки к белому льду в Пассо-Гавия на высоте 2618 метров.

Появление водоросли может привести к серьезным последствияям: некоторые ученые полагают, что размножение Ancylonema nordenskioeldii может еще больше ускорить таяние ледников.