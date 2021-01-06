ФОТО: Сторонники Трампа вошли в здание Конгресса, который утверждает победу Байдена
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В среду конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден. После массовой акции протеста в Вашингтоне часть сторонников уходящего президента Дональда Трампа вошли в здание конгресса.

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Уходящий президент Дональд Трамп надеется сорвать процедуру, и незадолго до начала заседания он выступил на многотысячном митинге в центре Вашингтона, снова отказался признать поражение и призвал своих сторонников идти к зданию Капитолия.

Совместная сессия Палаты представителей и Сената началась после 18:00 по Гринвичу. Вскоре после этого республиканцы выразили протест против утверждения результатов выборов в Аризоне, и сессия была прервана для дебатов в каждой из палат.


Но после того, как несколько сотен сторонников Трампа поднялись на ступени здания конгресса, совместная сессия была прервана, сообщается, что председательствующий Майк Пенс покинул здание из соображений безопасности. Американское телевидение демонстрирует кадры, на которых видно, как люди с американскими флагами и лозунгами в поддержку Трампа ходят по корридорам парламентского комплекса. Часть демонстрантов вошла в зал заседаний.

До этого сторонники Трампа, в том числе из крайне правых групп, несколько раз вступали в силовое противостояние с полицией. На некоторых участниках демонстрации были бронежилеты, однако им было запрещено приносить с собой оружие. Группа демонстрантов попыталась прорваться к зданию конгресса, полиция применила слезоточивый газ.

По данным полиции, во вторник и среду несколько сотрудников правоохранительных органов были ранены, 10 человек арестованы.

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