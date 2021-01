ФОТО: Сторонники Трампа вошли в здание Конгресса, который утверждает победу Байдена

В среду конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов 2020 года, на которых победил демократ Джо Байден. После массовой акции протеста в Вашингтоне часть сторонников уходящего президента Дональда Трампа вошли в здание конгресса.

Уходящий президент Дональд Трамп надеется сорвать процедуру, и незадолго до начала заседания он выступил на многотысячном митинге в центре Вашингтона, снова отказался признать поражение и призвал своих сторонников идти к зданию Капитолия.

Совместная сессия Палаты представителей и Сената началась после 18:00 по Гринвичу. Вскоре после этого республиканцы выразили протест против утверждения результатов выборов в Аризоне, и сессия была прервана для дебатов в каждой из палат.

BREAKING: Protesters are on the Senate floor now: pic.twitter.com/k4Q0ln8pZs