ФОТО. Сюрреалистичные картины: Филиппины накрыло вулканическим пеплом

В воскресенье, 12 января, вулкан Тааль на Филиппинах выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Дома, курорты, парки, фермы — все засыпало пеплом. Десятки тысяч людей из ближайших населенных пунктов эвакуировали в безопасные места. Работа международного аэропорта Манилы оказалась парализована.

Проснувшийся вулкан превратил жизни людей в кошмар. В результате пеплопада все вокруг на расстоянии в 14 км покрылось грязью и серой. Во время извержения потоки лавы просочились в местное озеро и нанесли серьезный вред окружающей среде.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин повысил уровень опасности извержения вулкана с третьего до четвертого по пятибалльной шкале. В ООН рассказали, что вблизи вулкана зарегистрированы сотни маленьких вулканических землетрясений.

Местные власти помогают жителям покинуть опасные районы. По последним сообщениям, более 40 тысяч человек эвакуированы из ближайших населенных пунктов. Людей разместили в специально созданных временных центрах. Во многих учебных заведениях приостановлены занятия. Аэропорт Манилы, который расположен в 85 км от вулкана, отменил свыше 500 международных и внутренних рейсов.

Тааль считается одним из самых маленьких действующих вулканов на Земле. Он расположен на острове Лусон в 50 км от Манилы. Вулкан — одно из популярных туристических мест на Филиппинах.

С 1572 года вулкан Тааль извергался более 30 раз. Самое разрушительное произошло в 1911 году, тогда погибли 1335 человек. Последнее извержение Тааля датировано 1977 годом.