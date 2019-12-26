ФОТО: Тайфун на Филиппинах привел к гибели 16 человек, туристы застряли на одном из островов

Тайфун “Фанфон”, обрушившийся на Филиппины в первый день Рождества, привел к гибели, по крайней мере, 16 человек. Сегодня группы туристов из-за тайфуна не могут покинуть остров Боракай, передает LETA.

Порывы ветра тайфуна достигали 56 метров в секунду. Ветер срывал крыши домов и валил столбы электропередачи. В центральной части Филиппин погибли как минимум 16 человек.

Тайфун затронул и туристические острова - Боракай, Корон и другие. В среду ветер нарушил мобильную связь на острове Боракай, пропал интернет. В четверг связь ещё не восстановлена, а также остров остался без электричества.

До сих пор не восстановлено движение паромов между островом Боракай и провинцией Аклан, где находится аэропорт Калибо. Паромы являются главным средством передвижения туристов, желающих отдохнуть на популярном острове.

Самым разрушительным тайфуном на Филиппинах признан “Хайян”, пересекший острова в 2013 году. Тогда погибшими и пропавшими без вести были признаны 7300 человек.

В среднем Филиппины в год переживают около 20 бурь.