ФОТО | У российского танка в Таллинне дежурит охранная фирма: к нему возлагают цветы с георгиевскими лентами (ДОПОЛНЕНО)

Возле подбитого российского танка, выставленного на площади Вабадузе в Таллинне, теперь дежурит охранная фирма, чтобы избежать провокаций и конфликтов. Но люди все равно продолжают приносить цветы к танку.

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На часах — двенадцать часов. Для буднего дня возле российского танка достаточно многолюдно. Люди с интересом рассматривают военный трофей, фотографируются на его фоне, трогают руками.

К выставленной военной технике периодически подъезжает полицейский патруль — проверить, все ли в порядке. Департамент полиции и погранохраны не участвует в регулярном патрулировании возле российского танка на площади Вабадузе. Но здесь сейчас постоянно дежурит сотрудник охранной фирмы, который оперативно убирает принесенные цветы.

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Возле танка стоит охранная машина. Именно туда складываются принесенные к подбитой технике цветы. Сотрудник охранной фирмы показывает нам то, что принесли люди сегодня. Здесь не только срезанные букеты, но и цветы в горшке, свечи. Также замечаем георгиевскую ленточку.

„Мы никуда ничего не выбрасываем, собираем, — рассказывает сотрудник. — Все цветы будут переданы в Министерство обороны, и там будут решать, куда их возложат".

Foto: Andres Putting

Министерство обороны (как ведомство, отвечающее за доставку танка) не считает, что подбитый российский танк превратился в своего рода красный монумент.

Как сообщила Delfi пресс-служба Минобороны, разбитый танк символизирует героизм украинского народа и солдат, важность помощи Эстонии и других западных стран для защиты Украины, а также войну и менталитет российского агрессора в 21-м веке. Подбитая военная техника демонстрируется для того, чтобы показать, что Украина может одержать победу над Россией.

Как отнеслось Министерство обороны к тому, что люди, поддерживающие страну-агрессора, стали приносить к российскому танку цветы? Стало ли это сюрпризом или это это можно было предвидеть?

Как сообщило Минобороны, решение о том, чтобы выставить на всеобщее обозрение разбитый российский танк, было принято давно. При подготовке этого проекта учитывались риски, проект был согласован с различными ведомствами, ответственными за безопасность. Аналогичная экспозиция демонстрируется в Латвии, Литве и Германии. Речь вовсе не идет о памятном объекте, каковым не является и нарвский танк, который уже находится в Военном музее.

Какие меры намерено принять Министерство обороны, чтобы демонстрация танка не повлекла за собой проблемы?

Как отмечается в сообщении пресс-службы, цветам не место около танка, и они будут удалены. Танк останется на площади Вабадузе до 2 марта, как и было запланировано.

Танк подбили в марте 2022 года

В минувшую субботу Министерство обороны и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами доставили в Эстонию в качестве музейного экспоната российский танк Е-72, подбитый украинскими защитниками на начальной стадии войны. Танки такого типа составляют наиболее значительную часть вооружения российской армии.

Доставленный в Эстонии танк участвовал в начавшемся 24 февраля 2022 года российском вторжении в Украину. 31 марта украинские военные подбили танк в окрестностях Киева.