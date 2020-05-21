ФОТО: Ураган "Амфан" опустошил Калькутту и принес много бед Индии и Бангладеш

Обрушившийся на восточную часть Индии и Бангладеш мощнейший за последние 20 лет циклон "Амфан" унес жизни по меньшей мере 22 человек. Особенно сильно пострадал город Калькутта.

"Амфан" оказался над побережьем Бенгальского залива в среду вечером. Он принес ураганный ветер и проливной дождь.

Первым на пути оказалась территория мангрового леса Сундарбан, где проживают около 4 млн человек. Затем циклон переместился к северо-востоку в сторону Калькутты, где проживает 14 млн человек.

Ураганный ветер, скорость которого при порывах достигала 165 км/ч, разрушил множество строений, а принесенные им потоки воды затопили улицы.

Тысячи деревьев были вырваны с корнем, многие районы остались без электричества и связи.

Корреспондент Би-би-си Амитабха Бхаттасали передает, что во многих частях Калькутты электричества нет уже сутки. В некоторых наиболее пострадавших районах не работает мобильная связь. В соцсетях появились кадры со взрывающимися из-за короткого замыкания трансформаторными будками.

"Слава Богу, мы в безопасности", — сказал один из местных жителей, разместивший в сети видео, на котором видно, как ураган срывает черепицу с домов.

Местные телеканалы показали опрокинутые светофоры на затопленных улицах, разбитые речные причалы и автомобили, смятые упавшими деревьями.

"Деревья вырывало с корнем, рвались электропровода, фонарные столбы падали, повсюду бились стекла в окнах, соединение с интернетом не работало. Дети плакали", — рассказал Би-би-си местный житель Шамик Бэг.

"Хотя все двери и окна были плотно закрыты, мой дом трещал под напором завывающего ветра. За 45 минут на улице начался потоп, и вода устремилась на нижние этажи домов", — добавил он.

О приближении циклона было известно заранее, и более 3 млн человек из деревень на побережье были эвакуированы. В результате удалось избежать большого количества жертв. Но существуют опасения, что переполненные убежища могут стать источником взрывного распространения коронавируса.

Власти обеих стран предоставили маски для лица и дезинфицирующие средства для эвакуированных, но соблюдать меры социального дистанцирования в подобных услоиях было немыслимо. Школы, правительственные здания и общественные центры были забиты людьми.

Руководство индийского штата Западная Бенгалия, принявшего на себя главный удар стихии, сообщило о гибели 10-12 человек, но не все они были подтверждены.

Власти Бангладеш сообщили о восьми жертвах, среди которых — восьмилетний мальчик и 75-летний мужчина, погибшие из-за упавших деревьев.

Главный министр штата Западная Бенгалия, в который входит Калькутта, Мамата Банерджи заявила, что по разрушительности циклон превзошел пандемию коронавируса. В штате было выявлено 3103 случая заражения.

"Пострадали многие районы. Сегодня я испытала ситуацию, сравнимую с военной", — сказала она, отметив, что на восстановление разрушенного уйдут миллиарды долларов.

Оценка ущерба осложняется из-за того, что попасть в некоторые пострадавшие от стихии районы как Индии, так и Бангладеш невозможно поскольку дороги перегорожены упавшими деревьями.

"Амфан" стал первым с 1999 года суперциклоническим штормом, сформировавшимся в Бенгальском заливе. Хотя по мере продвижения вглубь континента он заметно ослаб, опасность все равно сохраняется.