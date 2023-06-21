ФОТО: в центре Парижа прогремел мощный взрыв; пострадали не менее 16 человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

В среду вечером, 21 июня, а историческом центре Парижа прогремел мощный взрыв. Пострадали не менее 16 человек, семь из них — в критическом состоянии, сообщает Euronews.

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Инцидент произошел в пятом округе французской столицы, недалеко от Люксембургского сада и Пантеона.

Сообщается, что после взрыва, предположительно газа, на дорогу обрушился фасад пострадавшего здания. Жители близлежащих домов эвакуированы.

На место прибыли более двухсот пожарных, спасательные службы, а также мэр Парижа Анн Идальго.

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