ФОТО: В Черногории проходят массовые протесты против просербской политики

Массовые акции в Подгорице и других городах прошли через неделю после выборов в парламент Черногории, по итогам которых большинство набирает просербская оппозиция.

Десятки тысяч человек вышли вечером в воскресенье, 6 сентября, на улицы Подгорицы и других городов Черногории через неделю после выборов, на которых, по предварительным данным, три оппозиционных и просербски настроенных альянса получают большинство — 41 из 81 — мандатов в Скупщине (парламенте) страны.

"С нас хватило "свобод" четников", — заявил журналистам один из участников массовой акции.

Четниками называли себя сербские партизаны во время ряда исторических событий, в частности Второй мировой войны, а также сербские националистические формирования, участвовавшие в вооруженных конфликтах в Югославии в середине 90-х годов прошлого века.

Tens of thousands of protesters singing the hymn of Montenegro in Podgorica tonight. Amazing footage. pic.twitter.com/GihZ5ICg4k