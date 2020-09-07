ФОТО: В Черногории проходят массовые протесты против просербской политики

Массовые акции в Подгорице и других городах прошли через неделю после выборов в парламент Черногории, по итогам которых большинство набирает просербская оппозиция.

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Десятки тысяч человек вышли вечером в воскресенье, 6 сентября, на улицы Подгорицы и других городов Черногории через неделю после выборов, на которых, по предварительным данным, три оппозиционных и просербски настроенных альянса получают большинство — 41 из 81 — мандатов в Скупщине (парламенте) страны.

"С нас хватило "свобод" четников", — заявил журналистам один из участников массовой акции.

Четниками называли себя сербские партизаны во время ряда исторических событий, в частности Второй мировой войны, а также сербские националистические формирования, участвовавшие в вооруженных конфликтах в Югославии в середине 90-х годов прошлого века.

Tens of thousands of protesters singing the hymn of Montenegro in Podgorica tonight. Amazing footage. pic.twitter.com/GihZ5ICg4k — Ruslan Trad (@ruslantrad) September 6, 2020

Оппозиция хочет создать правительство экспертов

По итогам выборов оппозиция уже заявила, что хочет сформировать правительство экспертов — переходный кабинет для ведения дел до прояснения политической ситуации. Оппозиционеры настаивают на уходе президента страны Мило Джукановича, занимающего высшие руководящие посты в регионе в составе Югославии, а затем и независимой Черногории еще с 1991 года. Они обвиняют главу государства в коррупции, связях с мафией и атаках на критиков властей.

Выборы при рекордной явке

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9 процента. По данным ЦИК, Демократическая партия социалистов Черногории под председательством Джукановича набрала 35,06 процента голосов, оппозиционный блок "За будущее Черногории" — 32,55 процента, блок "Мир — наша нация" — 12,53 процента, блок "Черное на белое" — 5,53 процента, партия "Социал-демократы Черногории" — 4,1 процента, Бошняцкая партия Черногории — 3,98 процента, Социал-демократическая партия Черногории — 3,14 процента.

Скупщина Республики Черногория (однопалатный парламент) состоит из 81 депутата. Их избирают по партийным спискам по системе пропорционального представительства путем прямого тайного голосования сроком на четыре года.