ФОТО: В Чили — массовые празднования по поводу кончины вдовы Пиночета

Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Люсия Хириарт скончалась в четверг на сотом году жизни. В последнее время она редко появлялась на публике, состояние ее здоровья держалось в строжайшем секрете.

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Через несколько минут после объявления о смерти Хириарт толпы людей вышли на улицы Сантьяго, чтобы отпраздновать "конец династии" Пиночета.

Люсия Хириарт — поляризующая фигура в Чили. Для одних она была филантропом, посвятившим свою жизнь чилийскому народу. Для других Хириарт — воплощение диктатуры и ее горького отголоска в сегодняшней жизни страны.

Некоторые винили Люсию Хириарт за то влияние, которое она оказывала на своего супруга. Аугусто Пиночет управлял страной с 1973 по 1990 год: за этот период более трех тысяч человек были казнены или пропали без вести. Эпоха Пиночета ознаменовалась также возвращением рыночной экономики, масштабной приватизацией госсобственности, усилением частного сектора и интеграцией страны в мировую экономику.

В это воскресенье в Чили пройдут президентские выборы. Во второй тур вышли две яркие противоположности: консервативный политик Хосе Антонио Каст, которого называют "чилийским Трампом", и бывший студенческий активист Габриэль Борик, придерживающийся резко левых взглядов.

Наблюдатели называют эти выборы самыми важными со времен диктатуры, они могут определить путь, по которому страна будет развиваться в ближайшие годы.