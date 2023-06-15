ФОТО. В Эстонии при крушении вертолета погиб один человек

Сегодня, 15 июня, вечером в эстонской деревне Арувалла в волости Раэ в Харьюмаа упал вертолет, погиб человек. Об этом сообщает Rus.Delfi.ee.

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В четверг, 15 июня, в 20.55 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Арувалла в волости Раэ упал гирокоптер и загорелся. Человек, находившийся внутри летательного аппарата, погиб.

Foto: DELFI.ee

На месте находятся полиция, спасатели и скорая.