ФОТО: В Германии нашли доисторические зубила из бивня мамонта

В Германии нашли доисторические зубила из бивня мамонта. Ученые считают, что этими орудиями труда пользовались первобытные люди, которые жили на территории нынешнего Баден-Вюртемберга около 38 тысяч лет назад.

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В прошлом году их обнаружили немецкие археологи в одной из пещер в южно-германском регионе Швабский Альб и сейчас представили широкой публике.

Любопытно, что ранее здесь, в Баден-Вюртемберге, нашли знаменитую "Швабскую Венеру" — до сих пор самое старое из всех изображений человека в мире. Несколько лет назад пещеры получили статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Набор многофункциональных доисторических зубил

В ходе презентации новых находок в Блаубойрене эксперты подчеркнули, что эти доисторические зубила представляют своего рода целый набор орудий труда. Они выполнены из самых твердых частей бивня мамонта. Использовались для обработки более мягких костей, а также древесины и рогов. Состояние инструментов длиной 14-22 сантиметра говорит о том, что использовались они очень интенсивно.

Новые археологические экспонаты

Как сообщает агентство dpa, археологи объявили эти новые экспонаты "Находкой 2019 года" в Швабском Альбе. До января 2021 года они будут выставляться в Музее доисторической истории Блаубойрена (Urgeschichtliches Museum Blaubeuren).