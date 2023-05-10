ФОТО: в Германии столкнулись автобус и грузовик, пострадали 52 человека

На востоке Германии во вторник столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Пострадали 52 человека, 10 из них пострадали серьёзно, состояние одного из пострадавших опасно для жизни, сообщает полиция Германии.

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Большая часть пострадавших — пассажиры польского автобуса, который ехал в сторону Берлина. Польская полиция сообщает, что все пострадавшие — граждане Польши, работники немецкого предприятия. Несовершеннолетних среди них нет.

ДТП произошло в районе Одер-Шпрее. Немецкая полиция сообщает, что на дороге A12 перевозчик опасных грузов (к счастью, он ехал без груза) столкнулся с грузовой машиной, которая остановилась впереди него на автомагистрали. Водитель грузовика пытался повернуть налево, но врезался в бок автобуса, из-за чего автобус врезался в барьер автомагистрали.

На месте работало 95 сотрудников аварийных служб, пострадавших доставляли в больницу вертолетами. Тех, кто не пострадал, увезли другие автобусы.