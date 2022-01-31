ФОТО: В Канаде сотни дальнобойщиков протестовали против обязательной вакцинации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сотни канадских дальнобойщиков провели акцию протеста против обязательной вакцинации, действующей с недавнего времени при пересечении границы Канады с США. В субботу, 29 января, водители грузовиков и фур прибыли в Оттаву, где их встретили тысячи противников ограничительных мер с национальными флагами, плакатами с надписями "Свобода", а также лозунгами с критикой правительства.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Акция под названием "Колонна за свободу" началась 23 января на западном побережье Канады в Ванкувере. На пути в столицу, расположенную в 4400 км, к колонне протестующих присоединялись все новые участники.

В середине января Канада и США утвердили требование обязательной вакцинации при пересечении границы. Непривитые канадские дальнобойщики по возвращении из Соединенных Штатов должны соблюдать 14-дневный карантин, а их коллегам из США при отсутствии справки о вакцинации вообще запрещено въезжать в Канаду.

"Незначительное меньшинство" невакцинированных


Между тем канадский профсоюз дальнобойщиков Canadian Trucking Alliance раскритиковал акцию протеста и заявил, что большинство водителей грузовиков в Канаде привиты от коронавируса. С аналогичным заявлением выступил и премьер-министр Джастин Трюдо, упомянув в связи с этим о "незначительном меньшинстве", которое не выражает мнение большинства канадцев.

В настоящее время в Канаде от коронавируса вакцинированы около 90 процентов взрослых жителей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Чему мы научились, работая удаленно
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei