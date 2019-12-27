ФОТО: В Казахстане при вылете разбился самолет с 95 пассажирами на борту, есть погибшие

Рейс Bek Air после взлета из Алматы потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Ведутся спасательные работы.

"В 07.22 (казахстанское время, прим. Ред.) рейс авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно. В данный момент идет эвакуация пассажиров и экипажа. Число погибших на данный момент составляет 7 человек. Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия", — сообщается на странице аэропорта Алматы в Facebook.

Авария произошла в районе жилого сектора, добавляет Комитет по ЧС МВД Казахстана. Взрыва и возгорания в результате крушения не последовало. По сведениям Комтитета по ЧС МВД, на борту находились 95 пассажиров и пятеро членов экипажа, по сведениям, опубликованным на странице фейсбук аэропорта — пассажиров было 93.

Также на странице фейсбук появилась информация о том, что к месту происшествия выехало более 60 бригад скорой и неотложной помощи. В больницы поступают пассажиры в крайне тяжелом состоянии, в том числе — дети с политравмами.

На данный момент известно о четырнадцати погибших и 35 пострадавших. Спасательные службы ведут эвакуацию пассажиров на месте аварии.

Мониторинговый ресурс Flightradar24 опубликовал данные о траектории полета потерпевшего крушение самолета Bek Air. Самолет Fokker-100 следовал рейсом из Алма-Аты в столицу Казахстана Нур-Султан. Полеты самолетов этого типа в Казахстане приостановлены, сообщает РИА Новости.

Как сообщается на сайте авиакомпании Bek Air в разделе "Наши самолеты", в парке авиакомпании состоят только Fokker-100. Это среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской фирмой Fokker на базе пассажирского самолета F-28-4000. По данным Flightradar24, рухнувший самолет поступил в эксплуатацию 23 года назад.

Как сообщается на сайте авиакомпании Bek Air, она была создана в 1999 году с целью выполнения VIP-рейсов, так называемых "business jet" перевозок. Это первая в Казахстане низкобюджетная авиакомпания (Low-coster), осуществляющая внутренние регулярные авиаперевозки в/из городов Астана и Алматы в города Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Костанай, Павлодар, Караганда, Шымкент, Кызылорда, Жезказган и между ними, а также в города Москва и Санкт-Петербург из города Уральск и чартерные рейсы в направлении многих стран СНГ, а также О.А.Э., Турцию, Монголию и Китай.

Причины крушения самолета пока неизвестны. Деятельность авиакомпании приостановлена до выяснения всех обстоятельств. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.