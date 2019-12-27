ФОТО: В Казахстане разбился самолет с 93 пассажирами. Есть погибшие, объявлен национальный траур

Рейс Bek Air после взлета из Алматы потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Ведутся спасательные работы и следствие, к которому привлекаются специалисты Международного авиационного комитета. Рассматривается возможность ошибки пилота и техническая неисправность. Объявлен национальный траур.

По уточненной информации МВД Казахстана, на данный момент известно о 12 погибших. Минздрав доложил о 53 пострадавших, из которых 9 - дети. (Ранее сообщалось о 16 погибших и более 60 пострадавших, а число пассажиров оценивалось в 95.) Всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранцы: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана, сообщает МВД.

"В 07.22 (казахстанское время, прим. Ред.) рейс авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно. [...] Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия", — сообщается на странице аэропорта Алматы в Facebook.

Авария произошла в районе жилого сектора, добавляет Комитет по ЧС МВД Казахстана. Взрыва и возгорания в результате крушения не последовало.

КАк уточнил МВД Казахстана, "перед взлетом самолет дважды зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, после чего его накренило вправо, шасси в тот момент были убраны".

Мониторинговый ресурс Flightradar24 опубликовал данные о траектории полета потерпевшего крушение самолета Bek Air. Самолет Fokker-100 следовал рейсом из Алма-Аты в столицу Казахстана Нур-Султан. Полеты самолетов этого типа в Казахстане приостановлены, сообщает РИА Новости.

Как сообщается на сайте авиакомпании Bek Air, она была создана в 1999 году с целью выполнения VIP-рейсов, так называемых "business jet" перевозок. Это первая в Казахстане низкобюджетная авиакомпания (Low-coster), осуществляющая внутренние регулярные авиаперевозки в/из городов Астана и Алматы в города Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Костанай, Павлодар, Караганда, Шымкент, Кызылорда, Жезказган и между ними, а также в города Москва и Санкт-Петербург из города Уральск и чартерные рейсы в направлении многих стран СНГ, а также О.А.Э., Турцию, Монголию и Китай...

В разделе "Наши самолеты" говорится, что в парке авиакомпании состоят только Fokker-100. Это среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской фирмой Fokker на базе пассажирского самолета F-28-4000. По данным Flightradar24, рухнувший самолет поступил в эксплуатацию 23 года назад.

Деятельность авиакомпании приостановлена до выяснения всех обстоятельств. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.