ФОТО: В лесу под Киевом нашли легендарный ретро-автомобиль Maybach

В лесу под Киевом обнаружили остов реплики Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie. Судя по всему, кто-то захотел воссоздать легендарный ретро-автомобиль, но, видимо, забросил проект.

Найденный под Киевом необычный ретро-автомобиль — реплика. Оригинальная машина была представлена на выставке автомобилей в Берлине в 1932 году, но в серию она так и не пошла.

Судьба этого легендарного автомобиля неизвестна, поэтому вокруг него ходит множество легенд.

Согласно данным из открытых источников, Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie — это совместный проект Maybach и немецкого кузовного ателье Carosseriebau Hermann Spohn, подготовленный для Международной выставки автомобилей в Берлине 1932 года.

Автомобиль обладал необычными для тех лет особенностями. Так, дверные ручки машины были сделаны заподлицо с внешними панелями, запасные колеса размещались в нишах под передними крыльями, а еще машина была оснащена центральным замком. Под капотом "Цеппелина" был установлен 8,0-литровый мотор V12, который развивал 203 лошадиные силы и был совмещен с полуавтоматической пятиступенчатой коробкой передач.