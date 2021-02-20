ФОТО: В Литве работники баров и ресторанов вышли на улицу просить помощи у правительства
Foto: Delfi.lt / Tomas Vinickas

Владельцы и работники баров в Литве в субботу, 20 февраля, собрались у закрытых заведений, чтобы показать правительству, что они больше не могут не работать. В акции участвовало больше 100 баров, кафе и ресторанов.

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Акция продолжалась 15 минут. Вместе с владельцами и сотрудниками баров, кафе и ресторанов на улицы вышли и клиенты этих заведений. Акция была организована Вильнюсским ночным альянсом и Литовской ассоциацией баров и кафе.

"Мы требуем от правительства: как можно скорее перевести заведениям общепита средства первого пакета помощи, которая из-за бюрократии до сих пор не выплачена, и как можно скорее запустить второй пакет помощи, поскольку он был нужен еще вчера, а также начать разработку третьего пакета помощи, который потребуется в апреле, если мы все еще не сможем работать. Принудительное закрытие нашей деятельности было необходимо для здоровья общества, значит, все общество должно солидарно участвовать в оказании этой помощи", — сказано на странице Вильнюсского ночного альянса в Facebook.

Участников акции призывали соблюдать дистанцию, надевать маски и не употреблять алкоголь. В акции участвовало больше 100 заведений в крупных городах Литвы, а также в Кретинге, Мариямполе, Мажейкяй, Паланге, Плунге, Шилуте, Скуодасе, Укмерге, Друскининкай, Алитусе и других.

"Мы участвуем в акции, собирается весь коллектив. Основная цель — подчеркнуть что это не протест, не беспорядки, не митинг. Это акция напоминания о себе людям и государству, о тяжелом положении сектора. Мы не машем белым флагом, не капитулируем. Конечно, все думают о банкротстве, но пока мы держимся, мы живы и ждем перемен", — сказал Delfi совладелец баров Bardakas, Sanatorija и Materialistė Матас Пуоджюнас.

"Мы нуждаемся в помощи государства, 80% членов сектора не выживут, если помощь будет такой, как сейчас. Обсуждают, есть проекты, но время критическое, надо, чтобы малый бизнес в этом секторе как можно скорее получил помощь", — заключил он.

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