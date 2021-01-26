ФОТО: В Нидерландах вновь вспыхнули беспорядки из-за локдауна
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В нескольких городах Нидерландов задержаны более 150 протестующих против ограничений из-за коронавируса. Они атаковали полицию, грабили магазины и били стекла.

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В Нидерландах вновь вспыхнули беспорядки из-за локдауна. Сотни молодых людей протестовали в понедельник, 25 января, против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах.

В некоторых случаях протесты сопровождались нападением на полицейских с использованием камней и пиротехники, некоторые протестующие били стекла, разрушали автобусные остановки и грабили магазины, имели место нападения на журналистов. В ходе беспорядков были задержаны более 150 человек, заявили в полиции Нидерландов.

Водомет для восстановления порядка

В ряде случаев полиция применила водомет и слезоточивый газ. По данным правоохранителей, в данный момент спокойствие в стране восстановлено, за исключением Роттердама и города Хертогенбос. Из-за беспорядков там остановлено движение поездов.

Комендантский час был введен в Нидерландах 22 января впервые со времен Второй мировой войны. Протесты по этому поводу продолжаются в стране с воскресенья. В ходе протестов были сожжены несколько машин, а также центр тестирования на коронавирус.

Комендантский час действует с 21:00 до 04:30. На улице нельзя находиться без веских оснований, нарушителям грозит штраф 95 евро. Полный локдаун в Нидерландах продлен до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Учебные заведения переведены на дистанционный режим работы.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Коронавирус Нидерланды
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