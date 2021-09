ФОТО: В Нью-Йорке из-за наводнения введено чрезвычайное положение

В Нью-Йорке и окрестностях ураган "Ида" вызвал самые мощные за всю историю проливные дожди и сильные наводнения. Мэр мегаполиса Билл де Блазио вечером в среду, 1 сентября, объявил в городе чрезвычайное положение.

Дороги и жилые дома местами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу.

"Сегодня вечером мы переживаем историческое метеоявление с рекордными дождями по всему городу, жестокими наводнениями и опасными условиями на наших дорогах", — написал де Блазио в своем микроблоге Twitter. Он призвал горожан оставаться дома и не выходить на улицу, чтобы не препятствовать спасательным работам.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.

We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.