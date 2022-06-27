ФОТО: В России автомобиль литовского дипломата разрисовали буквами Z

В Москве на охраняемой автостоянке в воскресенье был разрисован буквами Z личный автомобиль литовского дипломата.

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Как указало в понедельник агентству BNS Министерство иностранных дел, на место происшествия были вызваны сотрудники российской полиции, которые зафиксировали данный факт и проведут официальное расследование.

"Нота в связи с этим инцидентом будет направлена ​​в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Это не первый случай, когда автомобили дипломатов Евросоюза разрисовываются такой символикой", — говорится в комментарии МИД.

Фотографиями разрисованного автомобиля поделился в социальной сети Facebook работающий в России консул Угнюс Лабутис.

После начала войны Кремля в Украине буква Z стала символом тех, кто поддерживает это вторжение в соседнюю страну.

Министерство обороны России в начале марта пояснило, что нарисованный на военной технике символ Z означает "За победу".