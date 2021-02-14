ФОТО. В России в День всех влюбленных проходят акции в поддержку Навального
Foto: DELFI

В восcкресенье, 14 февраля, в День святого Валентина, отмечаемого как день влюбленных, в городах России прошла еще одна акция сторонников Алексея Навального — "Любовь сильнее страха".

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По призыву штабов Навального, в определенное время на улицах и во дворах зажигались источники света, обычно — мобильных телефонах. Участники акции также выкладывали фигуры сердечек горящими свечами. Девиз акции: "Любовь сильнее страха". Акции не были согласованы с властями.

Из публикуемых в соцсетях фотографий трудно сделать выводы о том, сколько людей приняли в них участие и на скольких местах прошли акции. Пока не сообщалось о том, чтобы власти препятствовали участникам флешмобов. Сообщения о проведенных флешмобах приходят и из-за рубежа.

Генпрокуратура, СК и МВД за несколько дней до нее напомнили, что призывы и участие в массовых акциях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, незаконны. Лозунг акции и фонарики правоохранительные органы не упоминали.

Единственный согласованный митинг за последние месяцы прошел в Казани. На нем собрались представители разных политических сил, от "Левого фронта" до "Яблока" с участием экоактивистов. Одна из участниц митинга выразила мнение, что Москве и Петербургу не хватает вот такого единодушия среди оппозиции, а Казани — московского бесстрашия.

Это была, напомним, акция протеста против репрессий и задержаний — на митингах за Навального в Казани силовики жестко обращались с протестующими. А после тех акций власти заявили, что не нужно выходить несогласованно, когда они всегда готовы разрешить мирный протест. После акции в Казани задержали несколько человек.

С огнями вышли на улицы жители Комсомольска-на-Амуре, сообщила "Команда Навального" в Twitter. Многие присоединились к акции поодиночке, некоторые — группами по два-три человека. В Хабаровске запустили салют.

Как сообщил соратник Алексея Навального — Иван Жданов, на акцию "Любовь сильнее страха" вышли жители Острова Беринга к востоку от Камчатки.

Акции "Любовь сильнее страха" состоялись в Омске и Екатеринбурге, сообщают местные штабы Навального. В Екатеринбурге на акцию вышел бывший мэр города Евгений Ройзман.

В Томске участники акции выстроились в сердечко, сообщает основанный Навальным фонд. А на одном из многоэтажных жилых домов появилась бегущая строка: "Любовь сильнее страха".

В Новосибирске задержаны двое участниц одиночных пикетов в поддержку Навального, сообщает "ОВД-Инфо". Полицейские объяснили свои действия "единым умыслом" одиночных акций, приводит правозащитный портал слова одной из задержанных.

В Иркутске след от света фонариков сложился в слово "Свободу". В одном из дворов Октябрьского района города десяток жителей устроили небольшую "прогулку", передает "Тайга.инфо".

Акция "Цепь солидарности и любви" завершилась в Москве. По данным волонтера "Белого счетчика" на 15.00 по Москве цепь насчитывала 235 участниц. В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах говорил об около 100 человек. Акция в столице посвящена не только Юлии Навальной", но и "всем женщинам-политзаключенным, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция".

Ранее в ряде городов активисты получили предостережения от прокуратуры о недопустимости "осуществления экстремистской деятельности" и проведения акции в поддержку Навального 14 февраля. Об акциях также говорили депутаты Госдумы, в частности, Петр Толстой сравнил их с действиями нацистских пособников во время Великой Отечественной войны.

Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту, когда он возвращался в Россию после реабилитации в Германии. 2 февраля суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По решению суда Алексей Навальный должен отправиться в колонию на 2 года 8 месяцев.

Напомним, 23 января и 31 января во многих городах России прошли массовые протесты, на которых участники требовали освободить Алексея Навального. Всего задержали более 11 тысяч человек, и на многих участников завели дела.

5 февраля глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что следующие акции в поддержку Навального пройдут весной и летом, однако вскоре анонсировал мирную акцию с фонариками в День влюбленных.

Policija Navaļniju aizturēja 17. janvārī, kad viņš Krievijā ielidoja no Vācijas, kur ārstējās pēc viņa noindēšanas mēģinājuma ar ķīmisko kaujas vielu "Novičok". Tiesa 2. februārī lēma Navaļnijam līdz šim piespriesto nosacīto sodu nomainīt pret reālu cietumsodu. Navaļnijam kolonijā jāpavada divi gadi un astoņi mēneši.

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Генпрокуратура депутат Госдумы Twitter Алексей Навальный День святого Валентина Евгений Ройзман Екатеринбург
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