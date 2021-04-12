ФОТО: В Санкт-Петербурге горят 4000 квадратных метров, погиб пожарный
Foto: DELFI Репортер

Пропавший без вести во время тушения пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге спасатель найден мертвым, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В свою очередь в МЧС РФ журналистам сообщили, что на данный момент площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ журналистам заявили, что два человека пострадали и были госпитализированы при пожаре в "Невской мануфактуре". Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что пострадали двое пожарных.

В пресс-службе МЧС также сообщили об обрушении в бизнес-центре кровли и межкомнатных перекрытий.

"Горит четыре этажа по всей площади, произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий", — сказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что группировка спасателей увеличена, на месте работают более 300 человек и 69 единиц техники.

В пресс-службе добавили, что в тушении пожара задействуют вертолет МЧС Ка-32 МЧС. Там также отметили, что работу спасателей осложняют сильный ветер и ветхость постройки.

В свою очередь в прокуратуре Невского района Петербурга сообщили, что надзорное ведомство организовало проверку по факту пожара в здании "Невской мануфактуры".

Прокуроры намерены дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

Около 12:30 мск на Октябрьской набережной, 50 на четвертом и пятом этажах загорелось производственное шестиэтажное здание. Из-за угрозы распространения возгоранию присвоен максимальный — пятый — уровень сложности.

По данным источника "Интерфакса", 40 человек были эвакуированы.

Согласно открытым источникам, на Октябрьской набережной, 50 находится бизнес-центр "Невская Мануфактура" (ОАО "Невская мануфактура", ранее фабрика Товарищества шерстяных изделий "Торнтон", в дальнейшем комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана). Комплекс зданий построен в XIX веке. В 2001 году включен в городской перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

4

Source

Интерфакс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения