ФОТО: В Саудовской Аравии обнаружили "кладбище" советских "Волг"

В Саудовской Аравии, во дворе города Мекка, найдены десятки старых автомобилей ГАЗ-21, которые выпускались в Советском Союзе с 1956 по 1970 год.

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Все найденные раритетные авто выкрашены в один и тот же цвет — голубой. Скорее всего, раньше их использовали в такси, а затем просто списали.

Как видно на фотографиях, найденные "Волги" покрыты толстым слоем пыли, к тому же у большинства отсутствуют некоторые элементы кузова. Помимо этого, ни у одной из машин нет двигателя. Вероятнее всего, они стали "донорами" для других "Волг". Однако некоторые авто, несмотря на свой возраст, сохранились неплохо и даже подлежат восстановлению.

Вместе с ГАЗ-21 обнаружили еще несколько популярных некогда моделей: пару редких BMW 1600 и "Москвичей", а также американские автомобили 50-х годов прошлого века.