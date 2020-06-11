ФОТО: В Словакии вооруженный ножом напал на школу. Погиб один человек

В словацком городе Врутки злоумышленник с ножом напал на школу — четыре человека ранены, включая двух детей. Нападавший и один сотрудник школы убиты.

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Полиция сообщает, что нападавший убит. Местные СМИ считают, что нападавшим мог быть бывший сотрудник школы из близлежащего города Мартин.

Двое детей госпитализированы с ножевыми ранами. В здании образовательного учреждения находятся детский сад, начальная школа, и средняя школа.

По информации таблоида Novy Cas, нападавший в прошлом работал заместителем директора школы, а ранены были директор, двое учителей и двое детей.

Телеканал TVNoviny.sk сообщает, что на место происшествия выехали министры иностранных дел и образования.

Начальные школы в Словакии открыты с первого июня.