ФОТО: В США ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ураган "Ида", которому была присвоена категория "исключительного опасного", полностью вывел из строя систему электроснабжения в мегаполисе Новый Орлеан в американском штате Луизиана.

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"В Новом Орлеане больше нет электроэнергии", — объявило министерство внутренней безопасности США вечером в воскресенье, 29 августа. В настоящее время электричество вырабатывается лишь с помощью генераторов.

По данным сервиса PowerOutage.US, во всей Луизиане без света остались более 900 тысяч человек.

"Ида" обрушилась на побережье Мексиканского залива с порывами ветра скоростью 240 километров в час. В настоящее время уровень опасности снижен с четвертого до второго, порывы ветра достигают 175 километров в час. Тем не менее, эксперты прогнозируют весьма серьезные разрушения, поскольку из-за снижения скорости продвижения стихии объекты на пути следования урагана подвергаются сильным ветрам и проливным дождям более длительное время.

Президент США Джо Байден назвал "Иду" потенциально смертельным ураганом и призвал население серьезно отнестись к угрозе. Ураган "Ида" напомнил о катастрофическом урагане "Катрина", который в этот же день пронесся над Новым Орлеаном 16 лет тому назад и унес жизни более чем 1800 человек. На данный момент сообщается об одном погибшем в результате урагана "Ида".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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